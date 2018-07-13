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Almanya'da TEFE haziranda yükseldi

-Destatis verilerine göre, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi bu yılın haziran ayında geçen yılın haziran ayına göre yüzde 3,4 arttı

Almanya'da TEFE haziranda yükseldi

FRANKFURT (AA) - Almanya'da Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi haziran ayında mayıs ayına göre yüzde 0,5 arttı.

TEFE, 2017 yılının haziran ayına kıyasla ise yüzde 3,4 yükseldi. Haziran ayında yıllık bazdaki artışa en büyük etkiyi, fiyatları yüzde 14,5 yükselen katı yakıt ve petrol ürünleri yaptı.

Söz konusu endeks, yıllık bazda nisan ayında yüzde 1,4 ve mayıs ayında da yüzde 2,9 artmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAlmanya TEFETEFE
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