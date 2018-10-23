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Almanya'da ÜFE eylülde arttı

- Ülkede ÜFE, Eylül 2018'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artış kaydetti

Almanya'da ÜFE eylülde arttı
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BERLİN (AA) - Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen ay 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 3,2 artış gösterdi.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, eylülde Almanya’da ÜFE, ağustos ayına kıyasla yüzde 0,5, Eylül 2017’ye göre de yüzde 3,2 arttı.

ÜFE eylülde, piyasalardaki aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,9’lık artış beklentisinin üstünde gerçekleşti. Eylül 2018'de tüm ana sanayi gruplarının fiyat endeksleri geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydetti.

Enerji fiyatları, enerji taşıyıcılarının fiyatlarının farklılık göstermesine karşın yüzde 8,5 yükseldi. Fiyatlar, elektrikte yüzde 9, petrol ürünlerinde yüzde 18,5 ve doğal gaz dağıtımında yüzde 7 artış gösterdi.

Eylülde yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 2,5, dayanıklı tüketim malları fiyatında yüzde 1,7 ve sermaye malları fiyatında yüzde 1,4 artış kaydedildi.

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda eylülde aylık bazda değişmezken, yıllık yüzde 1,6 yükseldi.

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Almanyaüfe
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