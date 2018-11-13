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Almanya'da yıllık enflasyon 10 yılın en yükseğinde

- Ülkede ekimde yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, Eylül 2008'den beri en yüksek seviye olarak kaydedildi

Almanya'da yıllık enflasyon 10 yılın en yükseğinde
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BERLİN (AA) - Almanya'da ekim ayında 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,5 artan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 10 yılın en yüksek rakamına ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya’da enflasyon ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5'lik artış kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin üstünde kalan yıllık enflasyon, Eylül 2008’den beri en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Ülkede enflasyon artışı eylülde yüzde 2,3 olmuştu.

Almanya’da enflasyon, aylık bazda da yüzde 0,2 artış gösterdi. Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE ise aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. Böylece nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji ürünleri fiyatındaki gelişmelerin, önceki aylarda olduğu gibi ekimdeki enflasyon oranı üzerinde de önemli etkisi oldu. Enerji ürünleri fiyatları, 2017'nin ekim ayına göre yüzde 8,9 daha yüksek gerçekleşti.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 1,7 oldu.

Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 1,9 yükseldi. Hizmetlere yönelik maliyetler yüzde 1,8 ve net kira ücretleri de yüzde 1,6 artış kaydetti.


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AlmanyaEkimEnflasyon
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