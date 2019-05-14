Almanya'da yıllık enflasyon nisanda yüzde 2 arttı

BERLİN (AA) - Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede TÜFE, geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artış kaydetti.

Almanya'da yıllık enflasyonun, ECB'nin tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'ye bu yıl ilk defa denk gelmesi dikkati çekti.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 1 artış kaydetti. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Almanya'da TÜFE, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artış kaydetmişti.

Enflasyonun yükselmesinde etkisi bulunan enerji ürünlerinin fiyatı, 2018'in nisan ayına göre yüzde 4,6 daha yüksek oldu. Elektrik fiyatları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3, motor yakıt fiyatları yüzde 5,4 ve doğal gaz fiyatları yüzde 3,2 arttı.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 1,7 oldu. AB uyumlu öncü TÜFE, aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 2,1 arttı. Böylece nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 0,8 arttı. Gıda fiyatlarındaki yükselişin, ortalama artışın altında kalması dikkati çekti. Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 2,1, kira ücretlerinde ısınma giderleri hariç yüzde 1,4 artış oldu.



