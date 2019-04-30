Almanya'da yıllık enflasyon nisanda yüzde 2 oldu

BERLİN (AA) - Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttı.



Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede enflasyon, nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artış kaydederek piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşti. Piyasa beklentisi, yüzde 1,5 artış yönündeydi.



Almanya'da yıllık enflasyonun, ECB’nin tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'ye bu yıl ilk defa denk gelmesi dikkati çekti.



Ülkede enflasyon, aylık bazda da yüzde 0,5'lik artış beklentisine karşın yüzde 1 olarak gerçekleşti.



Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 1 ve yıllık yüzde 2,1 yükseldi.



Bu arada, aralık ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 14 Mayıs’ta yayımlanacak.





