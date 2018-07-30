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Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda yükseldi

- Ülkede yıllık enflasyon, bu ay yüzde 2 artarak ECB'nin Avro Bölgesi için hedeflediği seviyeyi korumaya devam etti

Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda yükseldi

FRANKFURT (AA) - Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bu ay 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya’da enflasyon, bu yılın temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 arttı.

Yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği "yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın" seviyesini korumaya devam etti.

Ülkede, enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,3 artış gösterdi. Böylece temmuz ayında enflasyon oranı, piyasalardaki aylık yüzde 0,4 ve yıllık da yüzde 2,1’lik artış beklentisinin altında kaldı.

Öte yandan, Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE temmuzda aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,1 arttı.

Almanya’da yıllık enflasyonun yükselmesinde, enerji fiyatlarının yüzde 6,6, gıda fiyatlarının yüzde 2,6 ve kira fiyatları ile hizmetlere yönelik maliyetlerin yüzde 1,6 artması etkili oldu.

Bu arada, temmuz ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 14 Ağustos’ta yayımlanacak.

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