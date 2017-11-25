"Almanya'daki seçim sonuçlarının etkileri sınırlı olabilir"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding, Almanya'daki seçim sonuçlarının önemli bir politik bozgun olduğunu ancak etkilerinin sınırlı olabileceğini belirtti.

Almanya'da 24 Eylül'de düzenlenen genel seçimin ardından 18 Ekim'de başlayan koalisyon ön görüşmelerinin ilk kez başarısızlıkla sonuçlanması, ülkede siyasi krize ve erken seçimin gündeme gelmesine sebep oldu.

Almanya'da koalisyonun kurulamaması da endişelere sebep oldu. Ancak koalisyon ön görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), koalisyon konusunda görüşmelere hazır olduğunu kaydetmişti

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding, Almanya'daki seçim sonuçlarının önemli bir politik bozgun olduğunu ancak sonuçlarının sınırlı olabileceğini belirtti. Görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının sürpriz bir durum olduğunu ifade eden Schmieding, olayların belli bir yansıma kaydetmesinden sonra tekrar bir koalisyon kurma teşebbüsünde bulunabileceğini aktardı.

Schmieding, ülkenin ekonomik olarak iyi bir yolda olduğunu dile getirdi. Almanya'daki iyi büyümeye, güçlü iş güvenine, tam istihdama dikkati çeken Schmieding, şu an için sadece bir kaç önemli karar alınmasına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Schmieding, ülkede firmaların yatırım azaltmayacağı öngörüsünde de bulundu. Şubat veya nisan ayında gerçekleşebilecek seçimlerin azınlık hükümetinden daha fazla ihtimal dahilinde olduğunu vurgulayan Schmieding, ancak seçimlerin tekrarlanmasının henüz kaçınılmaz bir durum olmadığını kaydetti.

Schmieding, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in yeni seçimlerden kaçındığına dikkati çekerek, Steinmeier'in koalisyonun kurulamaması durumunda azınlık hükümeti veya seçimlerin tekrarlanması konusunda acil bir karar vermesinin gerekebileceğini vurguladı.

Schmieding, 24 Eylül'de yapılan seçim sonuçlarına göre Merkel'e karşı herhangi bir koalisyon kurulmasının söz konusu olmayacağını söyledi. Schmieding, Merkel'in kalmak istediği sürece kalabileceğini de ifade etti.





-"Alman politikacılar zaman kaybetmemeliler"





ING Group Almanya ve Avusturya Başekonomisti Carsten Brzeski ise koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının muhtemelen kısa vadede Alman ekonomisine etkisi olmayacağını dile getirdi. Yapısal reformlardaki eksikliğe ve yatırımlardaki acil ihtiyaca dikkati çeken Brzeski, "Alman politikacılar ileride ekonomiyi riske atmak istemiyorsa zaman kaybetmemeliler" ifadelerini kullandı.

Brzeski, Almanya'nın artık Avrupa'daki politik istikrarın rol modeli olmadığına işaret etti. Olası senaryolara değinen Brzeski şu an için en gerçekçi seçeneğin seçimlerin tekrarlanması olduğunu dile getirdi.



