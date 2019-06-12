Almanya’nın 5G ihalesi tamamlandı

BERLİN (AA) - Almanya’da, 19 Mart’ta başlayan 5G teknolojisi için frekans lisans ihalesi tamamlandı.

Almanya'da telekomünikasyon sektöründe düzenleyici kurum olarak faaliyet gösteren Federal Ağ İdaresi (BNetzA) tarafından yapılan açıklamada, 52 gün süren ihalenin tamamlandığı ve ihale bedelinin toplamda 6,5 milyar avroyu geçtiği belirtildi.

Açıklamada, 41 frekansla bağlantılı 497 açık artırma turu yapıldığı belirtilerek, ihaleye ilişkin sertifika töreninin yarın yapılacağı bildirildi.

5G ihalesine katılan ve frekanslar almaya hak kazanan Deutsche Telekom’un 2 milyar 170 milyon avro ödeme yapacağı ifade edilen açıklamada, diğer rakipler, Vodafone 1 milyar 879 milyon avro, Telefonica Deutschland'ın 1 milyar 424 milyon avro ve Drillisch Network’un da 1 milyar 70 milyon avro ödeme gerçekleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada, şirketlerin Alman devletine toplamda 6 milyar 549 milyon avro ödeme yapacağı vurgulandı.

Almanya’da 2000’de gerçekleştirilen 3G teknolojisi için frekans ihalesinde toplam değer 50 milyar avroya ulaşırken 2015’te yapılan 4G teknolojisi için frekans ihalesinde toplam değer 5,1 milyar avroda kalmıştı.

5G teknolojisi ile Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da veri aktarımında hızın artırılması, bununla birlikte yüksek kapasiteli, gecikme süresi kısa hatta sıfıra yakın, düşük maliyetli bir iletişim altyapısı oluşturulması hedefleniyor.