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Almanya'nın atık sudan elektrik üretiminde artış

BERLİN (AA) - Almanya'da atık su arıtma tesislerindeki biyogazdan elektrik üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,8 arttı. Almanya Federal İstatistik Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki atık su arıtma tesislerindeki...

Almanya'nın atık sudan elektrik üretiminde artış

BERLİN (AA) - Almanya'da atık su arıtma tesislerindeki biyogazdan elektrik üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,8 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki atık su arıtma tesislerindeki biyogazdan geçen yıl toplam bin 491 gigavatsaat elektrik üretildi. Üretim, bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,8 artış gösterdi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımın son yıllarda arttığı Almanya'da, geçen yıl atık su arıtma tesislerindeki biyogazdan Frankfurt'un yıllık elektrik tüketimini karşılayabilecek seviyede elektrik üretildi.

Almanya, 2050'ye kadar elektrik ihtiyacının yüzde 80'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor.

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AlmanyaArıtmaBiyogazElektrik Enerjisi
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