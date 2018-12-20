Almanya'nın kamu borcu üçüncü çeyrekte 45 milyar avro azaldı

BERLİN (AA) - Almanya'nın federasyon, eyaletler, belediyeler ve belediye birliklerinin tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil genel kamu borcu, vergi gelirlerinin artmasının etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde 45 milyar avro azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'nın, 2018’nin üçüncü çeyreğin sonunda federal, eyalet, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara, genel kamu borcu 1 trilyon 929 milyar avro oldu.

Söz konusu borç, geçen yılın aynı çeyreğine göre kıyasla yüzde 2,3 veya 45 milyar avro azaldı. Bu yılın ikinci çeyreğine göre kamu borcu sadece yüzde 0,2 veya 4,8 milyar avro azaldı.

Almanya’da genel kamu borcu, tüm idari kademelerde azalış kaydetti. Söz konusu dönemde federal kamu borcu yüzde 1,4 azalarak 572 milyar avroya düştü. Eyaletlerin borcu yüzde 3,4, belediye ve belediye birliklerinin borcu da yüzde 5,5 geriledi.

Bu dönemde borcu en fazla azalan eyalet yüzde 13,9 ile Saksonya oldu. Saksonya'yı yüzde 12,5 ile Baden-Württemberg ve yüzde 11,4 ile Bavaria izlerken, borcunda artış görülen eyaletler yüzde 5,4 ile Schleswig-Holstein ve yüzde 2,5 ile Hamburg olarak kaydedildi.

Almanya finansal olarak güçlü olmasına rağmen, toplam borç seviyesi Avro Bölgesi ülkelerin üst sınır olarak uygulamakla yükümlü olduğu (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 60'ı) seviyenin üzerinde olması dikkat çekiyordu.



Alman Merkez Bankası (Bundesbank), 2002’den beri ilk defa bu yıl Almanya'nın toplam borcunun GSYH'ya oranının yüzde 60’nın altına inmesini bekliyor.

Almanya’dan sonra Avrupa’da en büyük ikinci ekonomi olan Fransa’da bu oran yüzde 100 civarında gerçekleşirken, Yunanistan’da yüzde 180 ve İtalya’da yüzde 130 olarak hesaplanıyor. Türkiye’de ise bu oran yüzde 28,4 olarak dikkati çekiyor.

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