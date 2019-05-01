Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Bursa mersin dünya
2018 yılının ihracat lideri oldu
İhracat lideri 'Çimsa'
Memurların maaş zammında 'seçim etkisi'
Zamda 'seçim etkisi'
Genç MÜSİAD'tan Bosna Hersek'e çıkarma
GENÇ MÜSİAD'tan çıkarma
Diziler değer kattı
Diziler değer kattı
Çilek yüz güldürdü
Çilek yüz güldürdü

Altay tankında ASELSAN sistemleri görev yapacak

ANKARA (AA) - BMC ile ASELSAN arasında Altay tanklarında yer alacak sistemlerin ASELSAN tarafından sağlanmasına yönelik Altay Seri Üretim Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi imzalandı. ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, IDEF 2019 Savunma...

Altay tankında ASELSAN sistemleri görev yapacak
banner17

ANKARA (AA) - BMC ile ASELSAN arasında Altay tanklarında yer alacak sistemlerin ASELSAN tarafından sağlanmasına yönelik Altay Seri Üretim Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, IDEF 2019 Savunma Sanayii Fuarı'ndaki BMC standında düzenlenen törene, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ve diğer ana alt yüklenici firmaların yöneticileri katıldı.

İki şirket arasında Altay tanklarında yer alacak sistemlerin ASELSAN tarafından sağlanmasına yönelik Altay Seri Üretim Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi imzalandı. Böylece, Altay Seri Üretim Projesi kapsamındaki ASELSAN teslimatlarının sözleşme toplam bedeli 840 milyon 986 bin 250 avro oldu.

Sözleşme kapsamında; Altay tanklarında yer alacak tank atış kontrol, tank komuta kontrol muhabere ve bilgi, uzaktan komutalı silah, akkor aktif koruma, tank sürücü görüş, tank lazer uyarı, muharebe sahası tanıma tanıtma ile yakın mesafe gözetleme sistemlerinin kullanıcı ve bakım eğitimlerinin verilmesi amacıyla oluşturulacak araçlara yönelik ürünler teslim edilecek.

Geçmiş yıllarda farklı tank platformlarına yönelik geliştirme ve modernizasyon programlarında başarıyla görev alan ASELSAN, tank konusunda kazandığı önemli tecrübeyle Türk Ana Muharebe Tankı Altay'ın kritik görev donanım ve yazılımlarını geliştirdi.

Altay tankı prototipleri üzerinde ASELSAN sistemlerinin entegrasyonu ve doğrulamaları Altay Projesi Dönem-1 kapsamında yapıldı.

Bu süreçte ASELSAN'ın sistemleri, Altay tankı prototipleri üzerinde 2 binden fazla atışla ve bir tankın ömrü boyunca maruz kalacağı her türlü zorlu şartlarda, 10 bin kilometrenin üzerinde arazi sürüş testleriyle başarıyla doğrulandı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Altay TankıASELSAN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5