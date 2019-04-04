Alternatif Bank, 2018'deki başarılı performansını çalışanlarıyla kutladı

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, 2018 yılında başarılı bir performans sergileyerek yılı sektörün üzerinde büyüyerek tamamladı.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, 2018 başarısındaki en önemli payın sahibi çalışanlarıyla "2019 Bizde" konseptli vizyon toplantısında bir araya geldi. 2018'in değerlendirildiği toplantıda, yakın ve uzun vadeli hedefler de paylaşıldı.

Organizasyona tüm Alternatif Bank ve iştirak çalışanlarının yanı sıra Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve The Commercial Bank Grup Üst Yöneticisi (CEO) Joseph Abraham, yönetim kurulu üyeleri İzzat Dajani, Turgay Gönensin, Zafer Kurtul ve Genel Müdür Kaan Gür katıldı.

Vizyon toplantısında, Alternatif Bank'ta 10'uncu, 15'inci, 20'nci ve 25'inci yıllarını geride bırakan çalışanlara kıdem ödülleri verildi. Etkinlik, Karsu ve Enbe Orkestrası'nın performanslarıyla keyifli dakikalara sahne oldu.





- "Kendimize koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerledik"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, şunları kaydetti:

"Banka olarak, stratejik hedeflerimiz doğrultusunda istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız yıl, Alternatif Bank olarak çalışanlarımızın gösterdiği büyük eforla ve basiretli bankacılık anlayışımızla iyi bir sınav verdik. Sektörün üzerinde ve sağlıklı büyüyerek pazar payımızı artırmak üzere kendimize koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerledik. Gösterdikleri performanstan dolayı her bir çalışma arkadaşıma, bizden desteklerini esirgemeyen hissedarımız The Commercial Bank’a ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Çalışanlarımız ve hissedarımızın bize duyduğu güvenle büyümemizi sürdürerek Türkiye'de reel sektöre ve üretime bilgi, yetkinlik ve sermaye desteğimizi artıracağımıza, Alternatif Bank'ı daha da yukarı taşıyacağımıza tüm kalbimle inanıyorum."

Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Firuzbay Taşcı da Alternatif Bank ailesi olarak tüm çalışanlarının bir araya geldiği bu organizasyonla iş hedeflerine yönelik değerlendirme yapma fırsatı bulurken, ortak kurum kültürünün gelişmesi adına önemli bir adım atmış olduklarını belirtti.

Taşcı, "Danışman bankacılık anlayışımızla müşterilerimize sunduğumuz değer ve sahip olduğumuz güçlü takım ruhumuzla hep birlikte Alternatif Bank ekolünü yaratacağız." ifadesini kullandı.