Alternatif Bank 23 Nisan'ı çalışanlarının çocuklarıyla kutladı

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde düzenlediği şenlikle çalışanlarının çocuklarını genel müdürlük binasında ağırladı.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre banka, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde düzenlediği şenlikle çalışanlarının çocuklarını Vadistanbul'daki genel müdürlük binasında ağırladı. Alternatif Bank Çocuk Şenliği'ne 100'e yakın aile çocuklarıyla katıldı.

Bankanın İstanbul Kurumsal Şubesi ve genel müdürlüğünü ziyaret eden minik Alternatif Banklılara bankacılık mesleği tanıtılırken, şube müdürü başta olmak üzere tüm anne ve babaların koltukları çocuklara bırakıldı.

Şube ziyaretinin ardından çocuklar, ofis katlarını gezerek ebeveynlerinin iş ortamlarını yerinde görme fırsatını yakaladı. 23 Nisan'ın anlamını doyasıya yaşayan çocuklar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kompozisyonu ile greenbox'ta fotoğraf çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşçı Firuzbay, Alternatif Bank ailesi olarak dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bu çok özel günü çalışanların çocuklarıyla kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Firuzbay, "Şenliğimiz, çalışanlarımızla bir araya geldiğimiz anlamlı günlerden biri olmasının yanı sıra çocuklarımızın yaptığımız işi yerinde görmeleri açısından da oldukça kıymetliydi. Yarının doktorları, sanatçıları, eğitimcileri, devlet adamları, bankacıları ve daha pek çok mesleğin önemli temsilcileri olacağına yürekten inandığımız yavrularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şenlikte bando eşliğinde, sihirbaz ve jonglör gösterisi, yüz boyama, çeşitli atölyeler, langırt turnuvaları gibi etkinliklerle eğlenceli dakikalar yaşandı.