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Alternatif Bank Çalışan Destek Programı'nı hayata geçirdi

- Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşçı Firuzbay: - "Sunduğumuz bu programla çalışanlarımızın özel hayatlarında stres yaratan ya da çözüm bulmakta sıkıntı yaşadıkları her alanda konusunun uzmanları tarafından telefonla ve gerekli olması halinde yüz yüze destek almalarını sağlayacağız"

Alternatif Bank Çalışan Destek Programı'nı hayata geçirdi
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İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, çalışanlarının özel yaşamlarında ihtiyaç duydukları ve çözüm bulmakta zorlandıkları konularda 7 gün 24 saat ücretsiz destek verecek Çalışan Destek Programı'nı hayata geçirdi.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, "Danışman Banka" anlayışıyla faaliyetlerine devam eden banka, Avita firmasının katkılarıyla Çalışan Destek Programı'nı uygulamaya aldı.

Program kapsamında çalışanları ve ailelerine acil sağlık konuları, yeni doğan bakımı, sağlıklı beslenme danışmanlığı, uzman pedagog ile psikolog desteği sunacak olan Alternatif Bank, ayrıca teknolojik danışmanlık ve sosyal yaşama dair konularda da 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşçı Firuzbay, banka olarak yürüttükleri tüm çalışmaların merkezinde yer alan "insan odaklı" yaklaşımlarının, müşterileri ve çalışanları için önemli bir yer teşkil ettiğini belirtti.

Banka olarak müşterilerine sundukları farklılaşan hizmetlerin temelinde çalışanların yetkinliği ve mutluluğunun yattığını vurgulayan Firuzbay, şunları kaydetti:

"İş hayatının koşuşturması içerisinde çalışanlarımızın hem kendileri hem de ailelerinin özel ihtiyaçlarını karşılayacakları verimli zamanları yaratmanın çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Sunduğumuz bu programla, en kıymetli varlığımız olan çalışanlarımızın özellikle başa çıkmakta zorlanabilecekleri konularda 7 gün 24 saat yanlarında olacak bir destek vermek istedik. Bu doğrultuda çalışanlarımızın özel hayatlarında stres yaratan ya da çözüm bulmakta sıkıntı yaşadıkları her alanda konusunun uzmanları tarafından telefonla ve gerekli olması halinde yüz yüze destek almalarını sağlayacağız. Aile olmak güzellikleri paylaşmak kadar ihtiyaç anında birbirinin yanında olmayı da gerektiriyor. Bu bilinçle hareket eden Alternatif Bank Ailesi olarak çalışanlarımızın hep yanında olacağız ve memnuniyetlerini artıracak projelerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz."

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