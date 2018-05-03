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Alternatif Bank'ın ilk çeyrekteki karı 39 milyon lira

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank'ın, 2018'in ilk çeyreğindeki karı 39 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank'ın aktif büyüklüğü bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde...

Alternatif Bank'ın ilk çeyrekteki karı 39 milyon lira

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank'ın, 2018'in ilk çeyreğindeki karı 39 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank'ın aktif büyüklüğü bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,3'lük büyüme göstererek 21,9 milyar lira seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde Alternatif Bank'ın krediler vasıtası ile ekonomiye sağladığı destek, yüzde 34,5 artarak, 15,8 milyar liraya ulaşırken, mevduat hacmi ise yüzde 29,5 oranında artarak, 11,3 milyar liraya yükseldi. 2018’in ilk çeyreğinde bankanın kârı 39 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, gerçekleştirdikleri marka değişimi ile yakaladıkları ivmeyi iş sonuçlarına yansıtarak yılın ilk çeyreğinde başarılı bir performans ortaya koymaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Gür, şunları kaydetti:

"Bu başarının arkasında kurumsal yönetim ilkelerine bağlılığımız kadar, çalışanlarımızın müşterilerimize en doğru çözümleri sunma konusundaki gayretleri de büyük bir öneme sahip. Önümüzdeki dönemde uzun soluklu bir yaklaşımla basiretli ticaretin bankacılığını yapacağız ve güvenilir yol arkadaşlığımız sayesinde işletmelerin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Hissedarımızdan aldığımız destek ve birikim sayesinde, Katar ile ülkemiz arasında gelişen dış ticaret ve yatırım fırsatlarından yararlanmak isteyen işletmelerimizin yanında olacağız."

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