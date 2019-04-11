Alternatif Bank'tan Private Banking

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, özel bankacılık müşterileri için "danışman bankacılık" anlayışıyla sunduğu terzi usulü hizmetlerini "Private Banking" çatısı altında topladı.



Alternatif Bank’tan yapılan açıklamaya göre, banka, yeni segmentin tanıtımını, sanat dünyasında 50. yılını kutlayan ve şarkılarıyla müzikseverlerin gönlünde taht kuran, sanatçı Erol Evgin’in konserine ana sponsor olarak gerçekleştirdi.



Açıklamaya göre, konser öncesi Türkiye ve Katar’dan pek çok önemli misafirin katılımıyla gerçekleştirilen özel davette konuşan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, Alternatif Bank olarak müşterilerine kusursuz hizmet sunmak üzere "danışman banka" anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.

Yeni segment Private Banking ile müşterilere gerek bankacılık gerekse bankacılık dışında hayatlarının farklı alanlarında ayrıcalıklar yaşatmayı hedeflediklerini aktaran Gür, "Bu amaçla terzi usulü geliştirdiğimiz hizmetlerimizi Alternatif Bank Private Banking adı altında bir araya getirdik. Özel bankacılık müşterilerimiz için varlık yönetimi, sigorta danışmanlığı, yatırım gibi pek çok hizmetle işlerine ve birikimlerine değer katan, uzun soluklu yol arkadaşları olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Günlük yaşamlarına değer katacak pek çok uygulamamız bulunuyor"





Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek de Alternatif Bank Private Banking çatısı altında, kişiye özel hizmet sunan deneyimli müşteri ilişkileri yöneticileriyle özel bankacılık müşterilerinin her an yanlarında olmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin bankacılık ve yatırım ihtiyaçları kadar, onlara eşsiz deneyimler yaşatacak faydalar da sunacağız. Diners Club Card ile birlikte dünya çapında 800’den fazla lounge’a ücretsiz erişim, kolay mil kazanımı, seçkin restoranlarda çeşitli ayrıcalıklar, havalimanlarında hızlı geçiş önceliği, Zorlu PSM’deki gösterileri loca konforunda izleme imkanı gibi günlük yaşamlarına değer katacak pek çok uygulamamız bulunuyor. Müşterilerimize her an eşsiz bir deneyim yaşatmak için önümüzdeki dönemde bu uygulamalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz."



