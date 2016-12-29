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Altın 130 TL'nin üstünde

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 artışla 130,10 liradan tamamladı.

Altın 130 TL'nin üstünde

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 artışla 130,10 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 214,00 lira, Cumhuriyet altını 871,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,15 yükselişle 130,10 liradan işlem gördü.

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