İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 artışla 130,10 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 214,00 lira, Cumhuriyet altını 871,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,15 yükselişle 130,10 liradan işlem gördü.
Altın 130 TL'nin üstünde
Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 artışla 130,10 liradan tamamladı.
29 Aralık 2016 Perşembe 18:18
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 artışla 130,10 liradan tamamladı.