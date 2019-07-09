Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar türkiye israil suriye mersin fetö
Deutsche Bank hisseleri değer kaybediyor
Hisseleri değer kaybediyor
“Altın, 'Altın Çağı'nı yaşıyor“
Altın, 'Altın Çağı'nda!
Bamya cep yakıyor
Bamya cep yakıyor
Karpuz tarlada kaldı
Karpuz tarlada kaldı
İngiliz dev Türkiye’den çekildi
İngiliz dev çekildi

“Altın, 'Altın Çağı'nı yaşıyor“

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan: "Altın şu anda 'Altın Çağı'nı yaşıyor. Yatırımcılara altın almalarını tavsiye ediyorum"

“Altın, 'Altın Çağı'nı yaşıyor“
banner17

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, altındaki yükselişin sürmesini beklediğini belirterek, "Altın şu anda 'altın çağı'nı yaşıyor. Yatırımcılara altın almalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Kuyumcular Derneği Başkanı Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıl sonunda altının gram fiyatının 300 lirayı bulmasının beklendiğini söyledi.

Altının değerinin sürekli artığını ifade eden Kalkan, "Altın her zaman değerli. Her geçen gün değerini artırır. Dünyanın dört bir tarafında avro ve doların geçmediği ülkeler var, ancak altın her yerde geçerli ve değerlidir." ifadelerini kullandı.

Kalkan, altındaki yükselişin sürdüğünü, gram altının 257 çeyrek altının ise 420 lira seviyelerinde seyrettiğini aktararak, "Altın dünya ile entegre olmuş bir madendir. Dünyada yaşanan olaylar altının yükselmesine neden oluyor. Dolayısıyla altın her zaman 'Altın Çağı'nı yaşamaktadır. Altın şu anda da 'Altın Çağı'nı yaşıyor. Ben yıl başında altının gramını 300 lira olarak görüyorum. Yatırımcılara altın almalarını tavsiye ediyorum. Elinde fazla parası olan kesinlikle altına yatırmalı." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
YükselişYatırımEdirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail KalkanAltın Fiyatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5