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Altın fiyatları

- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 194,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.304,00 lira oldu

Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 194,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.304,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 194,50 194,70 194,60 194,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.282,00 1.303,00 1.283,00 1.304,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 177,00 181,00 177,00 181,00 Lira(Tam) Ziynet 1.252,00 1.272,00 1.253,00 1.273,00 Yarım Ziynet 626,00 636,00 627,00 637,00 Çeyrek Ziynet 313,00 318,00 313,00 318,00
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Anahtar Kelimeler:
24 Ayar Külçe AltınAltının Fiyatları
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