Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 199,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.332,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 192,80193,00199,00199,20Cumhuriyet Ata Lira 1.270,001.291,001.313,001.332,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 175,50179,50181,50185,50Lira(Tam) Ziynet 1.241,001.261,001.281,001.301,00Yarım Ziynet 621,00631,00640,00650,00Çeyrek Ziynet 310,00315,00320,00330,00