Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,32 artışla 215,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 351 lira, Cumhuriyet altını 1.438,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 215,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 212,20 212,40 215,00215,20Cumhuriyet Ata Lira 1.398,00 1.419,00 1.417,001.438,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 193,50 197.50 196,00200,00Lira (Tam) Ziynet 1.366,00 1.386,00 1.385,001.405,00Yarım Ziynet 683,00 693,00 692,00702,00Çeyrek Ziynet 342,00 347,00
346,00351,00