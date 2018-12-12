Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.419,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü fiyatları (TL) şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 215,00215,20214,20214,40Cumhuriyet Ata Lira 1.417,001.438,001.398,001.419,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 196,00200,00195,00199,00Lira (Tam) Ziynet 1.385,001.405,001.380,001.400,00Yarım Ziynet 692,00702,00690,00700,00Çeyrek Ziynet 346,00351,00345,00350,00