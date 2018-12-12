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Altın fiyatları

- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.431,00 lira oldu

Altın fiyatları
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İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 azalışla 214,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını 1.431,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 214,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 215,00 215,20 214,00214,20Cumhuriyet Ata Lira 1.417,00 1.438,00 1.410,001.431,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 196,00 200,00 195,00199,00Lira (Tam) Ziynet 1.385,00 1.405,00 1.378,001.398,00Yarım Ziynet 692,00 702,00 689,00699,00Çeyrek Ziynet 346,00 351,00

345,00350,00


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