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Altın fiyatları

- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.438,00 lira oldu

Altın fiyatları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.438,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 214,00214,20215,00215,20Cumhuriyet Ata Lira 1.410,001.431,001.417,001.438,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 195,00199,00196,00200,00Lira (Tam) Ziynet 1.378,001.398,001.385,001.405,00Yarım Ziynet 689,00699,00692,00702,00Çeyrek Ziynet 345,00350,00346,00351,00
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Altın Fiyatları
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