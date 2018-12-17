banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cemiyeti schinas Pizzinat arbade iki
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik
En muhteşem filozoflar gündelik sorunlarınızı nasıl çözerlerdi?
Nietzsche bu işe ne derdi
Sosyal konut zamanı
Sosyal konut zamanı
Yerli otomobile destek
Yerli otomobile destek

Altın fiyatları

- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.435,00 lira oldu

Altın fiyatları
banner17

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,23 artışla 214,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını 1.435,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 214,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 214,00 214,20 214,50214,70Cumhuriyet Ata Lira 1.410,00 1.431,00 1.414,001.435,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 195,00 199,00 195,50199,50Lira (Tam) Ziynet 1.378,00 1.398,00 1.381,001.401,00Yarım Ziynet 689,00 699,00 691,00701,00Çeyrek Ziynet 345,00 350,00


345,00350,00





İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1