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Altın fiyatları

- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.436,00 lira oldu

Altın fiyatları
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İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,1 artışla 215,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 351 lira, Cumhuriyet altını 1.436,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 215,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 212,50 212,70 214,80215,00Cumhuriyet Ata Lira 1.402,00 1.423,00 1.415,001.436,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 194,00 198,00 196,00200,00Lira (Tam) Ziynet 1.369,00 1.389,00 1.383,001.403,00Yarım Ziynet 684,00 694,00 692,00702,00Çeyrek Ziynet 342,00 347,00



346,00351,00




altınPiyasalarMuhabir Erhan Cihan Ünal
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