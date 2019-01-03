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Altın fiyatları

- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.517,00 lira oldu

Altın fiyatları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.517,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 222,30 222,50 227,00227,20Cumhuriyet Ata Lira 1.465,00 1.486,00
1.496,001,517,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 203,00 207,00 207,00211,00Lira(Tam) Ziynet 1.432,00 1.452,00 1.462,001.482,00Yarım Ziynet 716,00 726,00 731,00741,00Çeyrek Ziynet 358,00363,00365,00370,00

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