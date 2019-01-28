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Altın fiyatları

- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.475,00 lira oldu

Altın fiyatları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.475,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 218,80219,00220,60220,80Cumhuriyet Ata Lira 1.442,001.463,001.454,001.475,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 200,00204,00201,00205,00Lira(Tam) Ziynet 1,409,001.429,001.421,001.441,00Yarım Ziynet 705,00715,00710,00720,00Çeyrek Ziynet 352,00357,00355,00360,00


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