Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi sağlıklı Biyoloji Trabzon Dermatoloji
“Dünya devleri Türk tekstilini yakından izliyor”
“Dünya devleri Türk tekstilini yakından...
İşsizlik sayısı 4 milyona çıktı
İşsizlik sayısı 4 milyona çıktı
Dünya’nın çeliği Türkiye’de test ediliyor
Dünya’nın çeliği Türkiye’de test ediliyor
Zencefil ve zerdeçal kullananlar dikkat!
Zencefil ve zerdeçal kullananlar dikkat!
Turizmde “macera“ 263 milyar dolar harcattı
Turizmde “macera“ 263 milyar dolar...

Altın fiyatları

- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.491,00 lira oldu

Altın fiyatları
banner17

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.491,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 223,30 223,50 223,00 223,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.472,00 1.493,00 1.470,00 1.491,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 203,70 207,70 203,50 207,50 Lira(Tam) Ziynet 1.438,00 1.458,00 1.436,00 1.456,00 Yarım Ziynet 719,00 729,00 718,00 728,00 Çeyrek Ziynet 360,00 365,00 359,00 364,00


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
24 Ayar Külçe AltınAltın FiyatlarıCumhuriyet Altını
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5