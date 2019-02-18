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Altın fiyatları

- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.508,00 lira oldu

Altın fiyatları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.508,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 223,50 223,70 225,70 225,90 Cumhuriyet Ata Lira 1.473,00 1.494,00 1.487,00 1.508,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 204,00 208,00 206,00 210,00 Lira(Tam) Ziynet 1.439,00 1.459,00 1.454,00 1.474,00 Yarım Ziynet 720,00 730,00 727,00 737,00 Çeyrek Ziynet 360,00 365,00 364,00 369,00


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24 Ayar Külçe AltınAltın FiyatlarıCumhuriyet Altını
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