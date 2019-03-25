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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 239,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.596,00 lira oldu

Altın fiyatları
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 239,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.596,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

                                                          CUMA                                     PAZARTESİ
                                                   Alış             Satış                        Alış             Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)           237,50         237,70                     239,00         239,20
Cumhuriyet Ata Lira                 1.565,00      1.586,00                 1.575,00       1.596,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)                  216,50         220,50                    218,00          222,00 Lira(Tam)
Ziynet                                       1.530,00      1.550,00                 1.539,00       1.559,00
Yarım Ziynet                             765,00         775,00                    770,00          780,00
Çeyrek Ziynet                           382,00         387,00                    385,00          390,00
 

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