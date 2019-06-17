Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.685,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:CUMA PAZARTESİ AlışSatış AlışSatış 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 255,50 255,70 252,50252,70 Cumhuriyet Ata Lira 1.684,00 1.705,001.664,00 1.685,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 233,00237,00 230,25 234,25Lira(Tam) Ziynet 1.645,001.665,00 1.626,00 1.646,00Yarım Ziynet 823,00833,00 813,00 823,00Çeyrek Ziynet 411,00416,00
407,00 412,00