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Altın fiyatları

- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.707,00 lira oldu

Altın fiyatları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.707,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 254,40 254,60 255,80 256,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.676,00 1.697,00 1.686,00 1.707,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 232,00 236,00 233,30 237,30 Lira(Tam) Ziynet 1.638,00 1.658,00 1.647,00 1.667,00 Yarım Ziynet 819,00 829,00 824,00 834,00 Çeyrek Ziynet 410,00 415,00 412,00 417,00


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24 Ayar Külçe AltınAltın FiyatlarıCumhuriyet Altını
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