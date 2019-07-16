Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.736,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:CUMA PAZARTESİ Alış Satış AlışSatış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,50260,70 260,20260,40Cumhuriyet Ata Lira 1.717,001.738,00 1.715,001.736,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 237,60241,60 237,30241,30 Lira(Tam) Ziynet 1.678,001.698,00 1.676,00 1.696,00Yarım Ziynet 839,00849,00 838,00848,00 Çeyrek Ziynet 420,00425,00
419,00 424,00