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Altın fiyatları

-24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.699,00 lira oldu

Altın fiyatları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.699,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA AlışSatış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 255,00255,20 254,60254,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.680,001.701,00 1.678,001.699,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 232,60236,60 232,20236,20 Lira(Tam) Ziynet 1.642,001.662,00 1.640,001.660,00 Yarım Ziynet 821,00831,00 820,00 830,00Çeyrek Ziynet 410,00416,00

410,00 415,00
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