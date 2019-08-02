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Altın fiyatları

-24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.725,00 lira oldu

Altın fiyatları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.725,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA AlışSatış AlışSatış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,80253,00 258,50258,70 Cumhuriyet Ata Lira 1.666,001.687,00 1.704,001.725,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 230,55234,55 236,00240,00 Lira(Tam) Ziynet 1.628,001.648,00 1.665,00 1.685,00Yarım Ziynet 814,00824,00 832,00 842,00Çeyrek Ziynet 407,00412,00

416,00 421,00
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