Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 284,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.894,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:PERŞEMBE PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 288,80 289,00 284,20 284,40 Cumhuriyet Ata Lira 1.903,00 1.924,00 1.873,00 1.894,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 263,50 267,50 259,00 263,00 Lira(Tam) Ziynet 1.860,00 1.880,00 1.830,00 1.850,00 Yarım Ziynet 930,00 940,00 915,00 925,00 Çeyrek Ziynet 465,00 470,00 458,00 463,00