Altın gününü örnek aldı binlerce insanı ev sahibi yaptı

Kadınlarımızın altın gününü herkes bilir. Bu aslında bir tasarruf yoludur. Almak istenen alınır, yapılmak istenen yapılır. Nakit olarak. Hem de bir kerede. Altın genellikle değer kaybetmediği için bu sistemde mağduriyet söz konusu olmaz.

Aslında Fuzul Yönetim Kurulu Başkanı Eyüb Akbal’ın dayanışma ekonomisi dediği faizsiz, peşinatsız ve kredisiz konut edindirme sistemi tam da altın gününün gelişmiş, yapay zeka ile tarafsız hale getirilmiş halidir.

Yıllardır bu sektörü iki büyük oyuncu domine ediyor. Eyüp Akbal’ın başında olduğu FuzulEv ile rahmetli Emin Üstün’ün kurucusu olduğu Eminevim.

Bu iki kuruluş sistemi başarılı şekilde yönetirken, bu başarıya ortak olmak isteyen çok sayıda şirket kuruldu geçtiğimiz dönemde.

O kadar ki bu şirketler lüks yerlerde ofisler açtı, ofislerin kapısında pahalı otomobiller beklemeye başladı.

Oysa sistem büyük karlılıklar içermiyordu. Sadece katılım payı alınıyor, diğer alınan paralar sırayla sisteme katılan vatandaşların ev sahibi olmasa için değerlendiriliyordu.

Bahsettiğimiz dönemde alınan bütün paranın kendilerine ait olduğu sanan şirketler oluşmaya başladı. Sistem yeni bir suikast ile karşı karşıya kaldı.

İşte tam bu noktada sistemin doğru tarafından olanlar Eyüb Akbal’ın önderliğinde bir türlü gerçekleşmeyen yasal statüye kavuşma projesine hız verip, bu iş için kolları sıvadılar. Bundan sonraki bölümü Eyüb Akbal’ın ağzından aktaralım:

“Biz yıllardır binlerce insanı ev ve araba sahibi yaptık. Sistem çok başarı işliyordu. Ancak bir denetim mekanizması yoktu. Kötü niyetlilerin saldırısına açıktı. Bu kafalarda soru işareti bırakıyordu. Biz kontrol istedik. Meclis’teki tüm vekillerin desteği ile işin yasal statüye kavuşması sağlandı. Artık biz de BDDK tarafından denetlenen, hesapları şeffaf kurumlarız. Bugün itibarıyla lisans alan sadece 6 firma var. Sistemin bu hale gelmesi ile birlikte ilgi patlaması yaşadık. Şu anda bir başarı hikayesi yazıyoruz. Biz bunun adına“Dayanışma Ekonomisi” dedik. Orta gelirli insanları ekonomik güçlerini biraraya getirip onların ev ve araba sahibi olmasını sağlıyoruz. Konut satışlarının durduğu bir dönemde biz 6 firmanın katılımcıları tapu dairelerini doldurdu.”

DAYANIŞMA EKONOMİSİ DEDİ

Eyüb Akbal’ın dayanışla ekonomisini bugünlerde büyük bir kampanya ile tüm Türkiye’ye duyuran FuzulEv’in ve diğer kuruluşlar yeni bir sektörün de doğmasını sağladı. Bitirdiği lise Vefa’nın adını hayat felsefesi haline getiren Eyüb Akbal “Her ev sahibi olan katılımcı ile dost oluyoruz. Aramızda bir vefa duygusu oluşuyor. Ev sahibi olan sonra araba sahibi olmak için kampanyaya katılıyor. Belki önümüzdeki dönemde bu sistem yeni yatırımların kapısını da açacak. Ne demişler bir elin nesi var iki elin sesi” diyerek noktalıyor görüşlerini.