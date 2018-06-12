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Altın ithalatı ilk 5 ayda 152,7 ton oldu

- Türkiye'nin altın ithalatı, yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artarak 152,7 tona yükseldi - Mayıs ayında altın ithalatı 34,9 ton olarak gerçekleşti

Altın ithalatı ilk 5 ayda 152,7 ton oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin altın ithalatı, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artarak 152,7 tona ulaştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, altın ithalatı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,4 düşerek 48 tondan 34,9 tona geriledi.

Altın ithalatı mayısta bir önceki aya göre ise yüzde 323 artış gösterdi. Nisan ayında ithal edilen altın 26,4 ton düzeyindeydi.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde 152,7 ton altın ithalatı gerçekleştirilirken, söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artışa işaret etti. Geçen yıl ocak-mayıs döneminde 128,4 ton altın ithal edilmişti.

Aylar itibarıyla altın ithalatı şöyle (ton):

Yıl 2017 2018 Değişim (yüzde) Ocak 10,0 44,2 340,5 Şubat 18,0 16,0 -11,1 Mart 28,4 31,2 10,1 Nisan 23,9 26,4 10,1 Mayıs 48,0 34,9 -27,4 Haziran 46,4 0,0 Temmuz 62,9 0,0 Ağustos 23,5 0,0 Eylül 28,5 0,0 Ekim 17,0 0,0 Kasım 14,0 0,0 Aralık 40,3 0,0 Toplam 361,0 152,7
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