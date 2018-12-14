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Altın tahvili ihracı için işlemler pazartesi başlayacak

- Hazine ve Maliye Bakanlığınca yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla pazartesi gününden itibaren etaplar halinde Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı gerçekleştirilecektir - Senetler, ilgili etaba dair talep toplama dönemini takip eden hafta çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak olup yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1,20, yıllık yüzde 2,40 getiri sağlayacak - Toplanacak altınlar sadece 22 ve 24 ayar olacak, altınlar hiçbir iskontoya tabi tutulmaksızın saflığı oranında bire bir olarak kabul edilecek, bu aşamada yatırımcılar herhangi bir kayba uğramayacak

Altın tahvili ihracı için işlemler pazartesi başlayacak
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığınca yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla pazartesiden itibaren etaplar halinde Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı gerçekleştirilecek, senetler yatırımcısına yıllık yüzde 2,40 getiri sağlayacak.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla 17 Aralık 2018 tarihinden itibaren, Türkiye genelinde etaplar halinde Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı gerçekleştirilecek.

Söz konusu senetler için talep toplama işlemleriyle senetlerin ihracı, kupon/kira ve anapara ödemeleri ve senetlerin vadeden önce satış işlemleri Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası (6.etaptan itibaren talep toplamaya başlayacak) aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Senetler 2 yıl (728 gün) vadeli olacak, ilgili etaba ilişkin talep toplama dönemini takip eden hafta çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak, yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1,2 (yıllık yüzde 2,4) getiri sağlayacak. Getiriler yatırımcıların hesaplarına TL cinsinden ödenecek.

Yatırımcıların vade sonunda anaparalarını 1 kilogramlık külçe altın veya darphane tarafından üretilen çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak talep etmeleri durumunda söz konusu taleplerini belirlenen ve her bir etap için geçerli olan fiziki altın talep etme dönemlerinde aracı bankalarına başvurarak iletmeleri gerekecek. Söz konusu tarihler arasında fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların anaparaları vade sonunda, Banka hesaplarına gram altın olarak hesaben ödenecek.

- Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının temel özellikleri

Toplanacak altınlarda sadece 22 ve 24 ayar altınlar kabul edilecek, 22 ayar bilezik, kolye gibi takılar gerekli şartları sağlaması durumunda kabul edilebilecek olup üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan herhangi bir altın (takı) ve ayrıca Reşat altınlar görevliler tarafından alınmayacak.

Altınlar hiçbir iskontoya tabi tutulmaksızın saflığı oranında bire bir olarak kabul edilecek, bu aşamada yatırımcılar herhangi bir kayba uğramayacak.

Yatırımcı Kitlesi Altın Tahviline/Altına Dayalı Kira Sertifikası'na sadece bireysel yatırımcılar (gerçek kişiler) yatırım yapabilecek. 1000/1000 saflıktaki 1 gram altın karşılığında bin tahvil ve kira sertifikası aktarılacak.

Söz konusu senetler fiziken basılmayacak olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde yatırımcı bazında kayden saklanacak.

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracına ilişkin detaylı bilgilere "http://altin.hazine.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilir.


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Altın TahviliAltına Dayalı Kira SertifikasıHazine Ve Maliye Bakanlığı
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