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Altında yeni rekorlar bekleniyor

Dolar kurundaki sert hareketlerin etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı dün 164,2 liranın üzerini görürken, uzmanlar, şu anda 162 lira seviyesinde seyreden gram altının 170 liraya çıkmasını bekliyor.

Altında yeni rekorlar bekleniyor

İSTANBUL - ERHAN CİHAN ÜNAL

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik risklerin etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

Ekimdeki yüzde 5,6'lık getirisini bu aya da taşıyan gram altın, kasımın başından bu yana yüzde 4,8 getiri elde etti. Gram altın, yılın başından bu yana da yatırımcısına yüzde 24 kazanç sağladı.

İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aylin Cevizci, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, gram altının bu performansının arkasında TL'nin dolar karşısındaki değer kaybının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Altının performansı tedirgin edici bir durum. Çünkü altın ithalatçısı bir ülkeyiz. Hem TL değer kaybederken hem de altın fiyatlarının ons ile şekillendiğini göz önüne alırsak 'gram altında alım fırsatı için tren kaçtı mı' sorusu akla geliyor. Şunu fark ediyoruz ki; 'gram altın alınır mı satılır mı' sorusuna artık dolar/TL hareketine bakarak yanıt verir olduk."

Dolar/TL'nin 4 TL seviyesinden uzak olmadığını, böyle bir durumda ons altının 1.280-1.295 dolar dar bant aralığında işlem göreceği göz önüne alındığında gram altının 165-167 liraya doğru gitmesinin muhtemel olduğunu kaydeden Cevizci, dolar kurunun yükselişini koruması durumunda altının gramının 170 TL seviyesine yaklaşabileceğini bildirdi

"TL'nin değer kaybetmesi altının gram fiyatını yükseltti

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da son dönemde gram altın fiyatındaki performansı değerlendirmek için hem ons altın hem de dolar/TL'deki trendi iyi analiz etmek gerektiğini söyledi.

Erkan, ons altın fiyatında gerek jeopolitik gerekse mali ve parasal politika belirsizlikleri çerçevesinde dolar ve faizlerde görülen gerilemelerin etkili olduğunu belirterek, "ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yüzde 2,30'lu seviyelere çekildiği ortamda, zaman zaman Kuzey Kore, Avrupa'daki merkezi hükümetlerin zayıflaması, ABD vergi reformu belirsizliği, Washington'dan yükselen politik riskler gibi etmenler etkili oldu." dedi.

TL'nin değer kaybettiği bu ortamda, TL bazlı altın fiyatlarının da yükseldiğine dikkati çeken Erkan, altın fiyatlarının artmasının altın talebinin de yüksek kalmasına neden olduğunu, bunun da altının gram fiyatını 160 TL'nin üzerine çıkarttığını söyledi.

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