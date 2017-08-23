İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, 144 liranın üzerinde seyrediyor.

Dün 145,34 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, jeopolitik risklerin azalmasıyla 145 liranın altında dengelendi ve günü yüzde 0,58 azalışla 144,37 liradan tamamladı.

Bugüne 144,39 liradan başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,29 artışla 144,79 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237 lira , Cumhuriyet altını 969 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da dün en yüksek 1.292,60 doları ve en düşük 1.281,90 doları gördü. Bugüne 1.285,25 dolardan başlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.285,81 dolar seviyelerinde seyrediyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün ABD'de açıklanacak olan yeni konut satışları verisinin ve PMI verilerinin altının ons fiyatında hareketliliğe neden olabileceğini belirtti. Açıklanacak verilerin beklentileri karşılaması durumunda altının ons fiyatının 1.270 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini aktaran Memiş, ancak beklentinin altında kalan bir verinin açıklanması durumunda yükselişlerin 1.305 dolar seviyesine kadar devam edebileceğini dile getirdi.