Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape İnternet üzerinden satış ekonomi ihracat
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Altının gram fiyatı 144 liranın üzerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, 144 liranın üzerinde seyrediyor. Dün 145,34 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, jeopolitik risklerin azalmasıyla 145 liranın altında dengelendi ve günü yüzde 0,58 azalışla 144,37 liradan tamamladı....

Altının gram fiyatı 144 liranın üzerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, 144 liranın üzerinde seyrediyor.

Dün 145,34 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, jeopolitik risklerin azalmasıyla 145 liranın altında dengelendi ve günü yüzde 0,58 azalışla 144,37 liradan tamamladı.

Bugüne 144,39 liradan başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,29 artışla 144,79 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237 lira , Cumhuriyet altını 969 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da dün en yüksek 1.292,60 doları ve en düşük 1.281,90 doları gördü. Bugüne 1.285,25 dolardan başlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.285,81 dolar seviyelerinde seyrediyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün ABD'de açıklanacak olan yeni konut satışları verisinin ve PMI verilerinin altının ons fiyatında hareketliliğe neden olabileceğini belirtti. Açıklanacak verilerin beklentileri karşılaması durumunda altının ons fiyatının 1.270 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini aktaran Memiş, ancak beklentinin altında kalan bir verinin açıklanması durumunda yükselişlerin 1.305 dolar seviyesine kadar devam edebileceğini dile getirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AA Finans Analisti İslam MemişAltın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5