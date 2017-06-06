Altının gram fiyatı 146 liranın üzerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yaklaşık yüzde 1 yükselişle 146,4 lira seviyesinde dengelendi.

Dün,144 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 yükselişle 145 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından yükselişe geçerek saat 10.20 itibarıyla 146,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını da 980 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yatay seyirle 1.279,6 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,71 artışla 1.288,8 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, haftaya yükseliş isteğinde başlayan altın fiyatlarının güçlü görünümünü koruduğunu belirterek, "İngiltere'de devam eden terör eylemleri ve seçim öncesi piyasalarda belirsizliğin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Seçime 2 gün kalması yatırımcıları güvenli liman arayışına itti. Güvenli liman olarak altının tercih edilmesi, altının ons fiyatında yükselişleri destekleyebilir." diye konuştu.

Dolar/TL kurunda yaşanan değer kayıplarının altının gram fiyatındaki yükselişleri sınırladığını kaydeden Memiş, gram altının ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kadar 142-147 lira aralığında işlemler gerçekleştirmeye devam edebileceğini ifade etti.