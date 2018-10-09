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Altının gram fiyatı 233,3 lira seviyelerinde

- Gram altın 233,3 lira, çeyrek altın 380 lira ve Cumhuriyet altını 1.557 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı 233,3 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 233,3 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün hem ons altın fiyatındaki düşüş hem de dolar/TL'deki değer kaybının etkisiyle 238,7 liradan 233,2 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 233,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yatay bir seyirle 233,3 lira seviyelerinde dengelendi.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 380 lira, Cumhuriyet altını da 1.557 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,15 artışla 1.189,85 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, haftaya değer kayıplarıyla başlayan altın fiyatlarının Çin tarafından gelen haber akışıyla düşüşlerini hızlandırdığını söyledi.

Altının ons fiyatında düşüşlerin devam edebilmesi için 1.187 dolar seviyesini aşağı yönlü kırması gerektiğini belirten Memiş, "Bu seviye kırılırsa düşüşlerde 1.170 dolar, 1.192 dolar yukarı yönlü kırılırsa yükselişlerde 1.207 dolar seviyesini takip edeceğiz. Altının ons fiyatındaki 1.187-1.207 dolar bant aralığı bu hafta da geçerliliğini koruyor." diye konuştu.

Memiş, ons altın fiyatında yaşanan sert düşüşün altının gram fiyatının gerilemesine neden olduğunu dile getirdi.

Altının gram fiyatında 233 - 238 lira aralığında işlemlerin gerçekleşebileceğini aktaran Memiş, bugün saat 13.00'te Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın piyasaların odağında bulunduğunu sözlerine ekledi.

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