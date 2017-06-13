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Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 143 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, değer kaybeden dolar/TL'ye paralel 142,9 liraya kadar gerileyen altının gramı günü yüzde 0,59 azalışla 143,1 liradan tamamladı.Gram...

Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 143 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, değer kaybeden dolar/TL'ye paralel 142,9 liraya kadar gerileyen altının gramı günü yüzde 0,59 azalışla 143,1 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,10 azalışla 143 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235, Cumhuriyet altını da 959 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise dünü 1.266 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,14 düşüşle 1.264,32 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısını odaklandığını ve toplantı öncesinde altın fiyatlarının sakin seyrettiğini söyledi.

Fed'in faiz artırımına gitmesi durumunda emtia fiyatlarında düşüşlerin görülebileceğini ifade eden Memiş, "Ancak Fed faizlerde bir değişikliğe gitmezse altının ons fiyatında yükselişler devam edebilir." dedi.

Memiş, yurt içinde büyüme verisinin yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından, dolar/TL'nin 3,5114 seviyesine kadar gerilediğini ve bunun da altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu kaydetti.

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