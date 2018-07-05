Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, dün 191 liranın üzerine çıkması sonrasında gelen satışlarla düşüşe geçerken, bugün 188,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, dün ons fiyatındaki artıştan bulduğu destekle 191,1 lira ile bir haftanın en yüksek seviyesini görmesi sonrasında, dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle kazançlarının bir kısmını geri vererek günü 188,7 liradan tamamladı.

Bugün ise 188,2-189,2 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine kıyasla yüzde 0,2 düşüşle 188,6 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,4 artışla günü 1.257,95 dolardan kapatmasının ardından, bugün yüzde 0,1 düşüşle 1.256,8 dolardan alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 309 lira, Cumhuriyet altını da 1.261 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün altın fiyatlarındaki yükseliş isteğinin kalıcı olmadığını belirterek, altının ons fiyatındaki yukarı yönlü seyrin devamı için teknik olarak 1.257 doların üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Altının gram fiyatının ise dün ons altındaki yükselişten destek bulduğunu aktaran Memiş, "Gram altının fiyatı dün 187,97-191,09 lira bandında işlem gerçekleştirdi. Biz, bu hafta için altının gram fiyatının yükselişini tamamladığını, haftayı baskı altında kapatabileceğini düşünüyoruz. Bugün ise altının gram fiyatının 186,3-189,3 lira bandında seyretmesini bekliyoruz." diye konuştu.