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Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı

- Gram altın 188,9 lira, çeyrek altın 310 lira ve Cumhuriyet altını 1.263 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 188,9 lira seviyelerinde dengelendi.

Gram altının fiyatı dün güne 184,6 lira seviyelerinden başlamasının ardından, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişten bulduğu destekle günü yüzde 3,7'lik artışla 191,5 liradan tamamladı. Bugün ise hem ons altın fiyatları hem de dolar/TL'deki gerilemenin etkisiyle düşüşe geçen gram altının fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 1,3 değer kaybıyla 188,9 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 310 lira, Cumhuriyet altını da 1.263 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise yüzde 0,1'lik düşüşle 1.256,9 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün akşam açıklanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine ilişkin yansımaların takip edileceğini belirterek, piyasalarda dalgalanmaların görülebileceğini, bu nedenle döviz ve altının gram fiyatının kısa vade için yön belirleyemeyeceğini söyledi.

Altının gram fiyatının bugün 192 liranın üzerini gördüğüne işaret eden Memiş, "Bugün altının gram fiyatının 186-193 lira aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz. Güne 1.257 dolar seviyelerinden başlayan altının ons fiyatının ise 1.250-1.260 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz." diye konuştu.


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Altınİslam MemişKapalıçarşı
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