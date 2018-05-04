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Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı

- Gram altın 179,2 lira, çeyrek altın 293 lira ve Cumhuriyet altını 1.196 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 179,2 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 primle 177,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,79 artışla 179,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 293 lira, Cumhuriyet altını da 1.196 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı yatay bir seyirle 1.312 dolar seviyesinde bulunuyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının dün dolar kurundan aldığı destek ile 179,4 liraya seviyesini gördüğünü anımsatarak, "24 Haziran seçimlerine kadar altının gram fiyatının 170-180 lira aralığında kalmaya devam edebileceğini öngörüyoruz. Avro/dolar paritesinde toparlanma, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde düşüşler başlayabilir. Bu sebeple yurt içi piyasalarda döviz kurlarında geri çekilmeler hızlanabilir. Altının gram fiyatında da düşüşler görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Jeopolitik risk endişelerinin azalması, risk iştahının artması ve dolar varlıklarının güçlenmesinin altının ons fiyatını baskı altında bıraktığını belirten Memiş, bugün ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin altının ons fiyatının yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Memiş, altının ons fiyatınında 1.290 dolar seviyesinin destek, 1.330 dolar seviyesinin direnç konumunda takip edileceğini kaydetti.

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