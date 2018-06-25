Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon spor dünya bilim Bursa
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali

Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü

- Gram altın 186,4 lira, çeyrek altın 304 lira ve Cumhuriyet altını 1.240 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde salt çoğunluğu elde etmesinin ardından haftaya yüzde 2,5 azalışla 186,4 liradan başladı.

Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre 0,80 azalışla 191,1 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde salt çoğunluğu elde etmesinin ardından dolar kuruna bağlı olarak haftaya düşüşle başladı. Saat 10.10 itibarıyla altının gram fiyatı önceki kapanışının yüzde 2,5 altında 186,4 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 304 lira, Cumhuriyet altını da 1.240 liradan satılıyor.

Son iki haftada etkili olan düşüş eğilimini yeni haftaya da taşıyan altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.266 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre birinci çıktığını anımsattı.

Seçim sonucunun ardından yurt içi piyasalarda döviz ve altının gram fiyatında sert düşüşler yaşandığını bildiren Memiş, bu hafta yurt içi piyasalarda seçim sonuçlarının etkisinin devam edeceğini kaydetti.

Memiş, Türkiye’de seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ve siyasi istikrarın devam etmesinin yabancı yatırımcıların sıcak para akışını hızlandırabileceğini ifade ederek, "Döviz ve altının gram fiyatında beklediğimiz kısa vadeli sert düşüşlerin yatırımcısına alım fırsatı vereceğini düşünüyoruz. Teknik olarak altının gram fiyatında görünüm negatif olduğundan, destek seviyelerine geri çekilmeler bizim için sürpriz olmayacaktır. Bugün altının gram fiyatının 185-190 lira aralığında işlemler görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5