Altının gramı 130 lira sınırında

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı dünkü yükselişini bugün de devam ettirerek 129,95 liraya çıktı.

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasada dün 1.150 doları test etmesinin ardından günü 1.139 dolarda tamamlamıştı. Bugün de yükseliş eğiliminde hareket eden ons altın, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.143 dolardan işlem görüyor.

Dün ons fiyatı ve dolar kurundaki artışın etkisiyle yurt içinde yüzde 0,66 primle 129,0 liradan günü tamamlayan gram altın, yükselişini bugüne de taşıdı ve 129,95 lira ile yaklaşık iki haftanın zirvesine çıktı. Gram altın şu dakikalarda 129,88 lira seviyesinden alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 213, Cumhuriyet altını 870 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının, dün Rusya tarafından yapılan, ABD'nin Suriye politikasını eleştiren açıklamaların etkisiyle yönünü yukarıya çevirdiğini belirtti. Jeopolitik risk algısının arttığına ve bunun da yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmelerine neden olduğunu ifade eden Memiş, "Altının onsu bugün de 1.144 dolar seviyesinin üzerinde işlemler gerçekleştirmeye devam ederse yükselişler sürebilir. Diğer taraftan dolardaki güçlü duruşa rağmen altın fiyatlarında yeterli geri çekilmeyi henüz göremediğimizi belirtmek isteriz." dedi.

Memiş,altının gram fiyatında 128 lira seviyesinin yılın son haftasında güçlü destek konumunda olduğunu dile getirerek, ABD ve Rusya tarafından gelecek açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan altının ons fiyatının 1.138-1.148 dolar bandının geçerliliğini koruduğunu söyleyen Memiş, altının gram fiyatında ise 128,70 ve 129,90 lira seviyelerinin takip edileceğini belirtti.